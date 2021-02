Eugenie di York, svelato il nome del figlio con le prime foto ufficiali del royal baby (Di sabato 20 febbraio 2021) «Vogliamo presentarvi August Philip Hawke Brooksbank». Con le consuete foto di rito, pubblicate sul profilo Instagram, la principessa Eugenie di York e il consorte Jack Brookbank hanno mostrato ufficialmente al mondo il loro primogenito, nato il 9 febbraio scorso, annunciandone anche il nome, tenuto top secret fino a questo momento. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) «Vogliamo presentarvi August Philip Hawke Brooksbank». Con le consuete foto di rito, pubblicate sul profilo Instagram, la principessa Eugenie di York e il consorte Jack Brookbank hanno mostrato ufficialmente al mondo il loro primogenito, nato il 9 febbraio scorso, annunciandone anche il nome, tenuto top secret fino a questo momento.

