Estradato in Germania Friedrich Berger | ex guardiano del campo di concentramento nazista

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Estradato Germania

Agenzia ANSA

E' statoindalle autorità statunitensi l'ex guardia del campo di concentramento nazista di Neuengamme, il 95enne Friedrich Karl Berger, ricercato dalle autorità tedesche per concorso in ...Due degli indagati, uno dei qualidallalo scorso dicembre , sono accusati di omicidio preterintenzionale. Per altri due imputati, l'accusa è quella di rissa e omicidio colposo per ...Il 95enne era ricercato per concorso in omicidio nel campo di concentramento di Neuengamme. ora verrà interrogato dalle autorità tedesche ...Andranno subito a processo i nove indagati coinvolti nella lite che a Bastia Umbra portò alla morte del giovane spoletino Filippo Limini ...