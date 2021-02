Esame di Stato: la prima prova scritta, grande assente. Lettera (Di sabato 20 febbraio 2021) Inviata da Giorgia Loi - Non può passare inosservata la soppressione, per il secondo anno consecutivo, dello scritto d'italiano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) Inviata da Giorgia Loi - Non può passare inosservata la soppressione, per il secondo anno consecutivo, dello scritto d'italiano. L'articolo .

d_gaspari : @SaryOtto Che poi fintanto che non é un voto oggettivamente comparabile, l’esame di stato é una mera perdita di tempo e di soldi. - SupportRossi46 : @scappoconniall il video di una ragazza che ad un esame online veniva umiliata da un prof, poi è stato cancellato - impaziente0 : @andrpoy @vitalbaa Ma infatti. Siccome gli è rimasto un minimo di vergogna evitano che i ragazzi facciano l’esame p… - AgostinoMazzoc2 : L'esame di stato è sempre stato una pagliacciata. Come se fosse possibile che un ragazzo che non ha studiato per 5… - b_isaster : Ora resta l'esame di quella stronza. Mi manca già il prof di cinese così carino e coccoloso ?? Prima dello scritto h… -