Erika e Omar vent' anni dopo Novi Ligure L' orrore | il carcere | la nuova vita in libertà

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lei si è sposata e lavora in un negozio di dischi. L'ex fidanzato ha una compagna e vive in Toscana. Don Mazzi: ora parliamo di cambiamento

Lei si è sposata e lavora in un negozio di dischi. L'ex fidanzato ha una compagna e vive in Toscana. Don Mazzi: ora parliamo di cambiamentoEra il 21 febbraio 2001 quandoDe Nardo , 16 anni, e il fidanzato Mauro Favaro , detto, 17 anni, meglio noti come '', uccisero a coltellate la madre e il fratellino di lei, ...Lei si è sposata e lavora in un negozio di dischi. L’ex fidanzato ha una compagna e vive in Toscana. Don Mazzi: ora parliamo di cambiamento ...Delitto Novi Ligure: sono trascorsi 20 anni dal massacro di Erika e Omar. I due uccisero con 96 coltellate la madre e il fratellino della ragazza.