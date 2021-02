Enrico Ruggeri racconta il dramma del padre | «Un orrore averlo visto così»

(Di sabato 20 febbraio 2021) Cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico,muove i primi passi nella musica a soli 15 anni: è appena un ragazzino ma porta già sulle spalle il peso di un’infanzia difficile a causa della malattia del. È lo stesso artista arsi a Peter Gomez nel corso dell’intervista andata in onda su Nove nella serata di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, a La Confessione. Al centro del racconto la depressione del papà, sopraffatto da questo terribile male per tutta la vita. E, inevitabilmente, le conseguenze che la situazione ebbe sulla sua persona. Leggi anche >>: «Mi dà fastidio pensare che qualcuno mi veda e dica: ‘Io con quello ho tirato di coca’», il ricordo del ...

... Luca Carboni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Niccolò Fabi, Frankie hi - nrg mc, Giorgia, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Vasco Rossi, Ron,, Tosca, Paola Turci, Roberto ...Otto album in studio, collaborazioni importanti con alcuni dei suoi brani che portano la firma di Eros Ramazzotti, Renato Zero ed. Diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, molti ...Racconta di aver visto il padre quasi sempre a letto, Enrico Ruggeri. La confessione sulla sua infanzia in un'intervista a cuore aperto.Enrico Ruggeri, ospite a La Confessione, parla della depressione di cui soffrì il padre: "Non l'ho mai odiato. L'ho visto rinunciare all'azione".