Emergenza Turismo, Garavaglia: "Ora ristori, poi migliorare la competitività" (Di sabato 20 febbraio 2021) Sull'Emergenza Turismo occorre agire in due fasi: "la prima è tenere in vita nell'immediato l'azienda Turismo. Quindi si agirà con un decreto ristori con normative adeguate , con aiuti in conto ...

