Emergenza Covid, ecco perché Arcuri ha i giorni contati (Di sabato 20 febbraio 2021) C'è chi giura che Domenico Arcuri stia preparando gli "scatoloni". Il commissario per l'Emergenza Coronavirus, appare più consapevole che la sua poltrona traballa più che mai. L'uscita di scena dell'uomo voluto fortemente dall'ex premier, Giuseppe Conte, potrebbe arrivare il 31 marzo prossimo. O forse anche prima, dato il forte pressing di chi vuole le sue dimissioni. L'ipotesi più accreditata, pare quella decisa dal premier, Mario Draghi, che in religioso silenzio e senza scatenare terremoti politici, lascerà scorrere il tempo fino al 31 marzo, quando, per legge, scadrà automaticamente l'incarico di commissario per l'Emergenza pandemia assegnato proprio ad Arcuri grazie al decreto legge n.18 emanato lo scorso 17 marzo, poi convertito in legge. All'articolo 122, viene precisato che il "commissario opera fino alla ...

