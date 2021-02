Emergenza Coronavirus: l’Italia rischia di diventare tutta arancione. Tutte le novità (Di sabato 20 febbraio 2021) È da quasi un anno ormai che gli italiani rispettano le numerose e pedanti restrizioni e misure di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19. Nonostante tutti questi sforzi, comunque, pare che gli esperti stiano parlando di un possibile peggioramento della situazione epidemiologica. Una conseguenza che, in realtà, è difficile da spiegare. Significa, quindi, che i metodi adottati finora non erano quelli giusti per contrastare questa Emergenza. Altrimenti, come si legge tra svariati commenti degli utenti sui social, non si capisce se le disposizioni siano state idonee o non adatte per una tale situazione. Che cosa ci si deve aspettare nei prossimi giorni? Fatto sta che, proprio in queste ore, si sta discutendo molto delle varianti del Coronavirus che potrebbero provocare altri contagi. Sembra, quindi, che l’Italia ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 20 febbraio 2021) È da quasi un anno ormai che gli italiani rispettano le numerose e pedanti restrizioni e misure di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19. Nonostante tutti questi sforzi, comunque, pare che gli esperti stiano parlando di un possibile peggioramento della situazione epidemiologica. Una conseguenza che, in realtà, è difficile da spiegare. Significa, quindi, che i metodi adottati finora non erano quelli giusti per contrastare questa. Altrimenti, come si legge tra svariati commenti degli utenti sui social, non si capisce se le disposizioni siano state idonee o non adatte per una tale situazione. Che cosa ci si deve aspettare nei prossimi giorni? Fatto sta che, proprio in queste ore, si sta discutendo molto delle varianti delche potrebbero provocare altri contagi. Sembra, quindi, che...

Agenzia_Ansa : Sono 11.068 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall'… - Antonio_Tajani : Il governo di tutte le forze politiche in un momento di emergenza nazionale è figlio di un'idea di @berlusconi, lui… - Trmtv : Emergenza Coronavirus in Puglia, 905 casi positivi su 9.880 tamponi analizzati - TgrRaiTrentino : La #testimonianza. La battaglia contro il virus: 'E' come una corrente che vuole portarti via' La voce del trentin… - OnlineAletheia : Emergenza coronavirus, news del 20.02.2021 -