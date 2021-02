Elisabetta Franchi torna in tv con il fashion show su Real Time: «Il fashion si deve reinventare in maniera virtuale» [ESCLUSIVA] (Di sabato 20 febbraio 2021) Elisabetta Franchi porta la moda nella casa degli italiani. La famosa stilista farà sfilare la sua collezione Autunno/Inverno 2021-2022 su Real Time (canale 31), domenica 28 Febbraio alle ore 18.00. Per consentire al maggior numero di persone possibile di seguire l’evento, il fashion show tv di Elisabetta Franchi verrà trasmesso anche in streaming su Discovery+. Ma anche sul sito ElisabettaFranchi.com, sui canali social ufficiali del brand e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. Ai tempi del covid-19 la moda si reinventa e trova quindi nuove modalità espressive. Elisabetta Franchi: il fashion show ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 febbraio 2021)porta la moda nella casa degli italiani. La famosa stilista farà sfilare la sua collezione Autunno/Inverno 2021-2022 su(canale 31), domenica 28 Febbraio alle ore 18.00. Per consentire al maggior numero di persone possibile di seguire l’evento, iltv diverrà trasmesso anche in streaming su Discovery+. Ma anche sul sito.com, sui canali social ufficiali del brand e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. Ai tempi del covid-19 la moda si reinventa e trova quindi nuove modalità espressive.: il...

pallanteceleste : RT @giutamb01: Eligreg sappiano tutti che tu staresti da dio anche con un sacco dell'immondizia addosso e possiamo far finta di stare bene… - giutamb01 : Eligreg sappiano tutti che tu staresti da dio anche con un sacco dell'immondizia addosso e possiamo far finta di st… - pallanteceleste : RT @Alex_Bors026: Su ispirazione ad un vecchio tweet, il 19/02/2021 le uniche certezze rimaste sono: 1) Luca che tagga i Gregorelli in tut… - Alex_Bors026 : Su ispirazione ad un vecchio tweet, il 19/02/2021 le uniche certezze rimaste sono: 1) Luca che tagga i Gregorelli… - ildocc : @elisinainaina Max Mara, Elisabetta Franchi -