Egitto, lo studente di Vienna Santawy vive l'incubo di Zaki. La fidanzata: «Ha subito violenze in carcere» – L'intervista (Di sabato 20 febbraio 2021) Ahmed Samir Santawy, lo studente egiziano dell'Università europea di Vienna arrestato al Cairo a inizio febbraio, sta vivendo lo stesso incubo di Patrick Zaki. Il 5 febbraio la sua famiglia e l'università avevano suonato l'allarme: Ahmed era scomparso da quattro giorni dopo essere entrato in una stazione di polizia nella capitale egiziana, dove era stato accompagnato dal padre e da cui però non era più uscito. Le autorità egiziane avevano risposto alle domande angosciate dei familiari alzando le spalle: di Ahmed non sapevano nulla. Dopo qualche giorno è arrivata la conferma dell'arresto con l'accusa di «aderire a un gruppo terroristico, diffondere notizie false intese a minare la sicurezza e l'ordine pubblico e utilizzare un account Facebook a tale scopo». Infine, il 17 febbraio, la detenzione è ...

