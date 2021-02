“Educazione alle scelte”, necessario costruire nuove competenze. Scarica esempio di progetto (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono stati presentati i risultati dello studio “Professioni 2030: il futuro delle competenze in Italia” nel corso dell’evento che ha visto la nascita, in Italia, dell’Osservatorio permanente sul mercato del lavoro, l’organismo che dovrebbe essere in grado di supportare stakeholder pubblici e privati nella definizione di politiche occupazionali e formative, modulate in base allo sviluppo delle esigenze dei mercati e delle imprese nei prossimi dieci anni. Una scommessa alla quale la scuola italiana non può assolutamente rinunciare per costruire quelle necessarie e nuove competenze che solo un sistema formativo adeguato può garantire. E parlarne in questo momento è assolutamente opportuno e attuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono stati presentati i risultati dello studio “Professioni 2030: il futuro dellein Italia” nel corso dell’evento che ha visto la nascita, in Italia, dell’Osservatorio permanente sul mercato del lavoro, l’organismo che dovrebbe essere in grado di supportare stakeholder pubblici e privati nella definizione di politiche occupazionali e formative, modulate in base allo sviluppo delle esigenze dei mercati e delle imprese nei prossimi dieci anni. Una scommessa alla quale la scuola italiana non può assolutamente rinunciare perquelle necessarie eche solo un sistema formativo adeguato può garantire. E parlarne in questo momento è assolutamente opportuno e attuale. L'articolo .

