Edilizia scolastica: 50 milioni a scuole nel goriziano (Di sabato 20 febbraio 2021) Ammontano complessivamente a 50 milioni di euro le risorse investite sugli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado nel territorio dell’ex provincia di Gorizia. Il dettaglio delle risorse e dei cantieri, in parte già avviati, è stato illustrato nella sede municipale di Gorizia dagli assessori regionali alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, e all’Istruzione, Alessia Rosolen, assieme al sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna e ai funzionari dell’Ente di decentramento regionale (Edr) che ha sostituito le Uti nella competenza sull’Edilizia scolastica di secondo grado. “Gli Edr sono stati un elemento fondamentale per superare l’impasse delle Uti che ha pesato molto sulla programmazione degli interventi di Edilizia scolastica” ha detto Rosolen, ricordando che il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 febbraio 2021) Ammontano complessivamente a 50di euro le risorse investite sugli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado nel territorio dell’ex provincia di Gorizia. Il dettaglio delle risorse e dei cantieri, in parte già avviati, è stato illustrato nella sede municipale di Gorizia dagli assessori regionali alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, e all’Istruzione, Alessia Rosolen, assieme al sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna e ai funzionari dell’Ente di decentramento regionale (Edr) che ha sostituito le Uti nella competenza sull’di secondo grado. “Gli Edr sono stati un elemento fondamentale per superare l’impasse delle Uti che ha pesato molto sulla programmazione degli interventi di” ha detto Rosolen, ricordando che il ...

giovanna_campus : @mariannaaprile Invece... predisporre fin da adesso un massiccio piano per l’edilizia scolastica con inizio lavori… - AnnaMiglio2 : @GToccafondi @TeresaBellanova @ItaliaViva Mi permetto di suggerire: diminuire nr alunni per classe, edilizia scolas… - solitario481 : CONTRO LA SOFFOCANTE BUROCRAZIA CHE COSTA CIRCA 200 MLD ANNUI nè per rilanciare ad es. la EDILIZIA POPOLARE e PRIVA… - LivornoPress : Livorno, 'la crisi senza fine dell'edilizia scolastica', FI: 'Sia ripristinato il diritto allo studio' - Enrico_G_60 : @teacherlaury @ManciniAnnaL @pizia21 @valechindamo @fradepal E sull'edilizia scolastica ha anche ragione, lottate p… -