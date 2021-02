È morto Mauro Bellugi | bandiera dell' Inter degli Anni ' 70

Leggi su agi

(Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - È. Il 71enne ex difensore, in nerazzurro dal 1967 al 1974, aveva subito qualche mese fa l'amputazionee gambe a causaeffetti devastanti del Covid. L'ex calciatore di, Bologna, Napoli e Pistoiese era stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, dopo essere risultato positivo al coronavirus, dovendo poi subire l'amputazione di entrambe le gambe: il 13 novembre la prima, il 20 la seconda. La doppia amputazione è stata decisa dai medici dopo il peggioramento per altre patologie che aveva prima di contrarre il Covid. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime settimane fino a richiedere l'vento operatorio d'urgenza per complicanze sopraggiunte in seguito. Ma dopo l'amputazionee ...