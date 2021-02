È morto lo scultore Arturo di Modica | famoso per il Toro di Wall Street

(Di sabato 20 febbraio 2021) Èa 80 anni losicilianoDi, che era noto per aver realizzato nel 1989 ildi, la scultura in bronzo davanti alla borsa di New York, negli Stati Uniti. Di

Arturo Di Modica, lo scultore di Vittoria, in provincia di Ragusa, famoso in tutto il mondo per il Toro di Wall Street, è morto ieri nella sua abitazione siciliana. Lo scultore aveva compiuto da poco 80 anni ma da molti anni combatteva contro un brutto male. Lo scultore Arturo di Modica è morto ieri sera Vittoria, nella sua casa di contrada Pozzo Bollente. Aveva 80 anni, festeggiati qualche mese fa. Arturo di Modica aveva trascorso gran parte della sua vita...