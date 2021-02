E’ morto Guido Stagnaro | ‘papà’ letterario di Topo Gigio

(Di sabato 20 febbraio 2021)all’età di 96 anni. Uno dei pionieri della televisione si è spento il 18 febbraio. ROMA –all’età di 96 anni dopo una lunga battaglia con il Covid. Uno dei pionieri della nostra televisione si è spento, come riportato da La Repubblica, nella giornata di sabato 20 febbraio. Un lutto che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del piccolo schermo. Sono diversi i programmi che lo hanno visto protagonista in questi anni. In molti lo hanno salutato sui social e i colleghi lo hanno salutato per l’ultima volta nei giorni scorsi. Chi eraNato a Sestri Levante nel 1925,sin da giovane si è dedicato al mondo della televisione. Un vero ...

Adnkronos : Addio a Guido #Stagnaro, morto di Covid il 'papà' di #TopoGigio - Agenzia_Ansa : Il covid si è portato via anche Guido Stagnaro, papà letterario di Topo Gigio #ANSA - TgLa7 : Morto a 96 anni di Covid Guido #Stagnaro, 'papa' di Topo Gigio - noventano : @sciolti_cani #20febbraio #GuidoStagnaro #Topogigio Morto a 96anni Guido Stagnaro, il papà di 'Topo Gigio'. Le… - eleitaliana : RT @TgLa7: Morto a 96 anni di Covid Guido #Stagnaro, 'papa' di Topo Gigio -

Ultime Notizie dalla rete : morto Guido

16.12Stagnaro,papà di Topo Gigio A 96 anni, il papà letterario di Topo Gigio,Stagnaro, ci ha lasciato, portato via dal Covid. Tra i pionieri della tv in Italia,prima in Rai e poi nelle ...Pioniere della Tv dei Ragazzi della Rai in bianco e nero aveva 96 anni Il papà di Topo Gigio,Stagnaro, èa 96 anni per le complicazioni da covid. Sceneggiatore e scrittore, pioniere della Rai in bianco e nero e creatore del personaggio di Topo Gigio portato al successo insieme a ...Milano, 20 febbraio 2021 - "Ma cosa mi dici mai?" è una delle esclamazioni più famose del suo personaggio, ma anche senza dubbio l'affermazione di amara sorpresa: è morto a causa del coronavirus Guido ...Regista, attore, autore teatrale e televisivo, oltre che scrittore e sceneggiatore di oltre trecento fiabe per bambini. Toti: "Poliedrico talento" ...