"È inaccettabile!". Alfonso Signorini massacra Samantha De Grenet. Sfuriata senza precedenti al GF Vip

Nella serata di venerdì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata in diretta del 'Grande Fratello Vip'. Per la grande tristezza di Pierpaolo Pretelli, è stata Giulia Salemi a lasciare per sempre il reality show. Ha dunque perso il confronto al televoto con Stefania Orlando, che può ancora lottare per un posto in finale. Ma la serata è stata contraddistinta anche dal furibondo litigio tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e dall'incontro tra Tommaso Zorzi e suo padre. E non solo. Infatti, si è verificato un altro episodio di cui se ne stava già parlando da giorni. Una vera e propria ramanzina è stata costretta a sorbirsi Samantha De Grenet, la quale si è resa protagonista di un'uscita a dir poco infelice nei giorni precedenti. Alfonso Signorini non ha potuto soprassedere su questo e le ha fatto ...

