Dybala Juventus, la rivelazione sul futuro: "Accordo in primavera"

Dybala Juventus – Stagione sfortunata per Dybala. L'argentino a causa di diversi problemi fisici, non è ancora entrato in campo al 100% della condizione. La sua assenza in attacco si fa sentire, visto che l'attacco bianconero è in difficoltà. Si parla tanto del futuro della Joya. Il numero '10' bianconero ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e la svolta sul rinnovo non è ancora arrivata. Ma c'è una rivelazione.

Dybala Juventus, le parole di Momblano

Il giornalista Luca Momblano a 'Top Planet' ha rivelato: "Al termine di questa stagione a Dybala rimarrebbe un solo anno di contratto, per questo sono sicuro che in primavera si arriverà ad un Accordo per il rinnovo. Magari poi porterà lo stesso alla ...

