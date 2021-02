Duke Ellington, sinfonie a Milano (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Corriere della Sera di 58 anni fa riteneva il 20-21 febbraio 1963 – uniche date italiane dell’Orchestra di Duke Ellington – l’evento musicale dell’anno. La big band proveniva da Zurigo ed era nel pieno di un tour europeo, partito il 9 gennaio da Londra, che si sarebbe concluso il 2 marzo a Parigi. Ellington e i suoi musicisti, organizzatore Norman Granz, si sarebbero esibiti alla sala Verdi del Conservatorio di Milano, intitolato al compositore di Busseto. Dalla stampa quotidiana … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Corriere della Sera di 58 anni fa riteneva il 20-21 febbraio 1963 – uniche date italiane dell’Orchestra di– l’evento musicale dell’anno. La big band proveniva da Zurigo ed era nel pieno di un tour europeo, partito il 9 gennaio da Londra, che si sarebbe concluso il 2 marzo a Parigi.e i suoi musicisti, organizzatore Norman Granz, si sarebbero esibiti alla sala Verdi del Conservatorio di, intitolato al compositore di Busseto. Dalla stampa quotidiana … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Duke Ellington Febbraio 2021: Joe Jackson - NIGHT AND DAY (1982) - Anima Fiammeggiante Questa musica viaggia attraverso atmosfere che richiamano tanto Duke Ellington quanto alcuni film di Woody Allen: una musica densa di fumose atmosfere notturne, chiaroscuri e tensioni nevrotiche. Una ...

Dizionario elementare dei grandi convertiti Scopri di una first lady americana, Julia Gardiner Tyler, della scrittrice norvegese Sigrid Unset, di una pianista jazz stimata da Armstrong e Duke Ellington, Mary Lou Williams, della eremita ex ...

Noa, il nuovo singolo My Funny Valentine (annata 1937), esce oggi con la sua voce e la chitarra di Gil Dor My Funny Valentine, canzone scritta nel lontano 1937 dagli americani Richard Rodgers e Lorenz Hart per il musical Babes in Arms, in 83 anni di vita è passata per mille voci e mille ...

