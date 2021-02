Dua Lipa, il reggiseno retato rivela molto più di quanto dovrebbe – FOTO (Di sabato 20 febbraio 2021) Dua Lipa non lascia molto all’immaginazione, nell’ultimo post pubblicato su Instagram indossa un reggiseno retato che mostra praticamente tutto Più bella e seducente che mai ha infuocato ancora una volta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 20 febbraio 2021) Duanon lasciaall’immaginazione, nell’ultimo post pubblicato su Instagram indossa unche mostra praticamente tutto Più bella e seducente che mai ha infuocato ancora una volta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

rizzoli_martina : RT @francescoghilaa: Cioè raga DUA LIPA HA RIPOSTATO IL MIO TATUAGGIO. Cioè piango. Sa della mia esistenza. PIANGO . I love u soo much @… - iJMCAT : como me repugna dua lipa - aamwlias : RT @dua_italia: ?? | Questa settimana 'We're Good' debutta ufficialmente nella classifica dei singoli più venduti in Italia alla #80, divent… - dua_italia : ?? | Questa settimana 'We're Good' debutta ufficialmente nella classifica dei singoli più venduti in Italia alla #80… - dua_italia : ?? | Dua Lipa fotografata da Pixie Levinson nel backstage di 'Future Nostalgia - The Moonlight Edition' in questi nu… -