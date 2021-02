(Di sabato 20 febbraio 2021)ancoratra. Di certo ci sarà unaal 5ma nel governo c’è chi non esclude che già nel Consiglio dei ministri convocato lunedì si possa decidere di fermare la mobilitàal 31per contenere il più possibile le varianti che avanzano così velocemente. C’è una cifra, anzi un livello di guardia sotto il quale deve mantenersi il loro grado di diffusione ed è il 50%. Per adesso la variante inglese riguarda il 39% dei nuovi casi Covid, ma dstudi degli ultimi giorni emerge che il dato è destinato a crescere. Ed è per questo che la prima decisione che dovrà prendere il governo riguarda lodella mobilità. Il decreto scade il 25 febbraio e lunedì, ...

HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - davydunz : RT @HuffPostItalia: Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - CarloMartootchy : RT @HuffPostItalia: Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi proroga

... che dopo la riunione di oggi pomeriggio chiedono "un incontro urgente" al governo di Mario. ... Se ladi tale divieto appare scontata, è da definire la forma che verrà adottata per varare ...si faccia sentire in Europa", chiede il presidente lombardo Attilio Fontana. E tra le prime ... nel Cdm convocato per le 9:30, potrebbe esserci la prima decisione importante, con ladel ...Roma, 20 feb 18:04 - (Agenzia Nova) - La proroga degli incentivi agli impianti di biogas agricolo è un grande risultato ottenuto dalla Coldiretti e si inserisce appieno nella svolta green indicata dal ...Stop ancora agli spostamenti tra Regioni. Di certo ci sarà una proroga fino al 5 marzo ma nel governo c’è chi non esclude che già nel Consiglio dei ministri convocato lunedì si possa decidere di ...