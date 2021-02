Draghi convoca il Cdm per lunedì: sul tavolo il nuovo decreto Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato per lunedì alle 9:30 il Cdm per approvare il suo primo decreto con le nuove misure anti - Covid. Nella convocazione recapitata ai ministri, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, hato peralle 9:30 il Cdm per approvare il suo primocon le nuove misure anti -. Nellazione recapitata ai ministri, ...

