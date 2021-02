DOTA 2 | il trailer della serie animata in uscita su Netflix – VIDEO

(Di sabato 20 febbraio 2021) Sono passati solo pochi giorni da quandoha annunciato che stava lavorando su unaanime basata su2, chiamata: Dragon’s Blood, rilasciando anche un piccolodi pochi secondi. E nonostante l’annuncio originale all’iniziosettimana abbia mostrato solo pochi secondi di filmato, il nuovo, visionabile in calce, è un vero e proprio teaserche mostra personaggi come Davion, il Dragon Knight la cui quest sarà al centro, e la Principessa Mirana (i giocatori di2 probabilmente riconosceranno entrambi questi nomi essendo eroi giocabili nel popolare gioco online). Questo nuovoprecede la data ...

newsintheshell : ? DOTA: Dragon’s Blood, online il trailer esteso della serie animata! - cinemaniaco_fb : ?????????????? DOTA: Dragon’s Blood – Teaser trailer della serie dello Studio MIR - templeofoni : ?? Netflix ha annunciato l'adattamento animato del famoso videogioco 'DOTA 2'. ?? ? L'annuncio è avvenuto tramite un… - badtasteit : #DOTA: Dragon's Blood, guarda il trailer della serie tratta dal videogioco -

Ultime Notizie dalla rete : DOTA trailer

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Netflix ha pubblicato il teaserdella serie animata: Dragon's Blood, in arrivo il prossimo mese sulla ...: Dragon's Blood data di uscita: Dragon's Blood trama: Dragon's Bloodufficiale: Dragon's Blood sarà disponibile su Netflix Italia dal 25 marzo 2021. Se ti stai chiedendo ...Valve ha rilasciato un nuovo teaser trailer per DOTA: Dragon's Blood, una nuova serie animata realizzata in partnership con Netflix che verrà mostrata in ...Con questo teaser trailer, Netflix ha annunciato la data di uscita sulla piattaforma di Dragon's Blood: sarà disponibile dal 25 marzo 2021, solo su Netflix. E' un'avvincente serie fantasy che narra la ...