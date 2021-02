Donne | ecco ‘Woman Boss’ | l’accademia per diventare capitane di se stesse

Leggi su dire

(Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – Woman Boss è “un termine che magari suona strano, come mai così maschile mi domandano… Io volevo fare una provocazione quando cinque anni fa è nato questo progetto. Desideravo tirar fuori l’autodeterminazione delle donne. Riuscire a dire: io mi conduco, sono la capitana di me stessa, ho il mio spazio e condivido attraverso le mie competenze benessere per gli altri”. Alessia D’Epiro, founder di Woman Boss, si confessa a cuore aperto alle telecamere dell’agenzia Dire spiegando gli obiettivi e le modalità con cui quest'”accademia, un acceleratore che dura un anno” promuove in modo divulgativo l’educazione all’imprenditorialità.