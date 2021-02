Donna uccisa a Genova: fermato l’ex compagno (Di sabato 20 febbraio 2021) L’omicidio è avvenuto intorno alle 19 di ieri sera, in una Genova semideserta. La Donna, Clara Ceccarelli, è stata sorpresa dentro al suo negozio da un soggetto ancora ignoto ed è stata raggiunta da trenta coltellate. Inutili i tentativi di bloccare il killer: alcuni passanti lo hanno inseguito ma l’uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce. Tuttavia, poche ore dopo, è stato fermato l’ex compagno, che ha confessato l’omicidio. Secondo le testimonianze date nell’immediato da chi conosceva Clara, l’uomo da tempo non le dava pace. Si faceva trovare davanti al negozio della Donna, e solo pochi giorni prima era stato sorpreso a urinare sulla sua saracinesca. “Quell’uomo” hanno raccontato alla polizia i commercianti dei negozi vicini, “era sempre qui e la infastidiva, aveva perso la ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 febbraio 2021) L’omicidio è avvenuto intorno alle 19 di ieri sera, in unasemideserta. La, Clara Ceccarelli, è stata sorpresa dentro al suo negozio da un soggetto ancora ignoto ed è stata raggiunta da trenta coltellate. Inutili i tentativi di bloccare il killer: alcuni passanti lo hanno inseguito ma l’uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce. Tuttavia, poche ore dopo, è stato, che ha confessato l’omicidio. Secondo le testimonianze date nell’immediato da chi conosceva Clara, l’uomo da tempo non le dava pace. Si faceva trovare davanti al negozio della, e solo pochi giorni prima era stato sorpreso a urinare sulla sua saracinesca. “Quell’uomo” hanno raccontato alla polizia i commercianti dei negozi vicini, “era sempre qui e la infastidiva, aveva perso la ...

