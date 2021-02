"Diritto alla disconnessione per i lavoratori da remoto: mai più email alle 9 di sera" (Di sabato 20 febbraio 2021) “Il problema non è tanto la mail ricevuta alle 8 di sera da parte del capo alla quale dovremmo rispondere. Ma sono le ripercussioni di una nostra mancata risposta, per questo motivo è importante il riconoscimento del Diritto alla disconnessione”: con queste parole Rosita Zucaro, la giuslavorista, docente e coordinatrice del Master in Management del welfare presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, commenta ad HuffPost la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo che prevede l’introduzione del Diritto a disconnettersi una volta terminato l’orario di lavoro. “Con la diffusione massiva dello smart working stiamo vivendo un cambiamento epocale. Difficilmente le cose torneranno come prima, perché si tratta di cambiamenti sociali già in essere e solo accellarati, quindi è ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) “Il problema non è tanto la mail ricevuta8 dida parte del capoquale dovremmo rispondere. Ma sono le ripercussioni di una nostra mancata risposta, per questo motivo è importante il riconoscimento del”: con queste parole Rosita Zucaro, la giuslavorista, docente e coordinatrice del Master in Management del welfare presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, commenta ad HuffPost la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo che prevede l’introduzione dela disconnettersi una volta terminato l’orario di lavoro. “Con la diffusione massiva dello smart working stiamo vivendo un cambiamento epocale. Difficilmente le cose torneranno come prima, perché si tratta di cambiamenti sociali già in essere e solo accellarati, quindi è ...

TeresaBellanova : .@myrtamerlino è una professionista e una donna di valore. Il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica è merita… - MediasetTgcom24 : Covid Olanda, tribunale dell'Aia ordina la revoca del coprifuoco: 'Viola diritto alla libertà' #covid… - amnestyitalia : Hanno pagato il prezzo più alto dell’emergenza sanitaria. Migliaia di anziani hanno perso la vita dall'inizio della… - CamponiLuca : RT @mcdreamx_: 'Questa sfida ci vede più forti di prima. Il servizio sanitario nazionale è l'affermazione del diritto alla salute.' @rober… - Avignone15 : RT @Potemkin959: ??In Israele sarà Vietato l'accesso a supermaket e farmacie a chi non è vaccinato?? L'era dell'uomo come soggetto libero pe… -