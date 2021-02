Dire “la Lega è razzista” non costituisce reato: Cécile Kyenge assolta (Di sabato 20 febbraio 2021) Ieri pomeriggio il Tribunale di Piacenza ha assolto Cécile Kyenge dall’accusa di diffamazione per aver detto “la Lega è razzista “perché il fatto non costituisce reato”. La frase era stata pronunciata dall’ex ministro per l’Integrazione del Governo Letta sul palco del Festival dell’Unità di Fontevivo, in provincia di Parma. La Kyenge, durante un’intervista, aveva dichiarato “la Lega è razzista”. Le sue parole si riferivano a un fotomontaggio di una sua foto con un orango pubblicato su Facebook dall’ex parlamentare della Lega Nord Fabio Rainieri. Il leghista fu querelato e poi condannato a risarcire l’eurodeputata del Partito Democratico per la cifra di 150mila euro. Durante l’intervista a ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Ieri pomeriggio il Tribunale di Piacenza ha assoltodall’accusa di diffamazione per aver detto “la“perché il fatto non”. La frase era stata pronunciata dall’ex ministro per l’Integrazione del Governo Letta sul palco del Festival dell’Unità di Fontevivo, in provincia di Parma. La, durante un’intervista, aveva dichiarato “la”. Le sue parole si riferivano a un fotomontaggio di una sua foto con un orango pubblicato su Facebook dall’ex parlamentare dellaNord Fabio Rainieri. Il leghista fu querelato e poi condannato a risarcire l’eurodeputata del Partito Democratico per la cifra di 150mila euro. Durante l’intervista a ...

