Diletta Leotta e Can Yaman pubblicano questa foto su Instagram, ma qualcosa non torna. Avete visto anche voi? (Di sabato 20 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta in una nuova foto da favola in compagnia di un cavallo bianco. Un regalo di San Valentino che la conduttrice sportiva volto di DAZN avrebbe deciso di fare all'attore turco, impegnato in Italia nelle riprese della serie tv su Sandokan prodotta dalla Lux Vide. Ma non serve essere esperti per notare che qualcosa nell'immagine non torna. Nella serata del 19 febbraio sul profilo del protagonista del gossip del momento Can Yaman spunta un nuovo romantico post con Diletta Leotta. Con loro c'è "Cassius", uno splendido cavallo bianco. Risulta difficile pensare che la foto sia stata scattata il giorno della pubblicazione, visto che gli abiti indossati dalla coppia sembrano gli ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) Canin una nuovada favola in compagnia di un cavallo bianco. Un regalo di San Valentino che la conduttrice sportiva volto di DAZN avrebbe deciso di fare all'attore turco, impegnato in Italia nelle riprese della serie tv su Sandokan prodotta dalla Lux Vide. Ma non serve essere esperti per notare chenell'immagine non. Nella serata del 19 febbraio sul profilo del protagonista del gossip del momento Canspunta un nuovo romantico post con. Con loro c'è "Cassius", uno splendido cavallo bianco. Risulta difficile pensare che lasia stata scattata il giorno della pubblicazione,che gli abiti indossati dalla coppia sembrano gli ...

MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - RiccardoValoti : @TizianoMulier10 @Tiaguinho_1973 @ToninoCagnucci @Luca100celleASR @Lupetto979 @RInfascelli @ChiccoParigi… - psi0_ : @constantinesimo No per Pami no, però tipo per Diletta Leotta sì -