Diablo IV alla scoperta del PvP nella nuova mappa open world (Di sabato 20 febbraio 2021) Direttamente dalla BlizzConline 2021, gli sviluppatori di Blizzard ci hanno regalato una nuova anteprima sul loro prossimo progetto, Diablo IV, nuovo esponente della famosa saga RPG a visuale isometrica. In aggiunta alla nuova classe Tagliagole, il game director Luis Barriga e l'art director John Mueller ci hanno illustrato nel dettaglio un'altra feature di Diablo IV: il funzionamento della modalità PvP all'interno della mappa open world. Gli sviluppatori hanno rassicurato noi e molti altri giocatori, confermando che il PvP non sarà perennemente attivo nel gioco, ma sarà presente esclusivamente all'interno di alcune determinate aree della mappa. Queste zone sono chiamate Fields of Hatred e, al loro interno, sarà ...

