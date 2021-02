Di Maio annuncia la fine dell’Odissea cinese dei marittimi italiani (Di sabato 20 febbraio 2021) “I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia. Una bella notizia per i nostri connazionali che da oltre un anno erano fermi in Cina”. L’annuncio è del ministro degli Esteri Luigi di Maio, e riguarda una vicenda su cui la Farnesina si è impegnata da mesi. I marittimi era trattenuti a bordo di due navi al largo del porto cinese di Huangua, nella baia di Bohai. La loro detenzione, attorno a cui c’erano state le polemiche dell’allora opposizione al governo Conte, era formalmente legata alle normative Covid. Ma forse c’era dell’altro. Le due navi portavano a bordo un carico dal valore geopolitico: carbone australiano, con Pechino che ha avviato una guerra commerciale contro Canberra. Il Partito/Stato non accetta che l’Australia segua il naturale allineamento con l’anglosfera a guida ... Leggi su formiche (Di sabato 20 febbraio 2021) “I 13bloccati in Cina sono rientrati in Italia. Una bella notizia per i nostri connazionali che da oltre un anno erano fermi in Cina”. L’annuncio è del ministro degli Esteri Luigi di, e riguarda una vicenda su cui la Farnesina si è impegnata da mesi. Iera trattenuti a bordo di due navi al largo del portodi Huangua, nella baia di Bohai. La loro detenzione, attorno a cui c’erano state le polemiche dell’allora opposizione al governo Conte, era formalmente legata alle normative Covid. Ma forse c’era dell’altro. Le due navi portavano a bordo un carico dal valore geopolitico: carbone australiano, con Pechino che ha avviato una guerra commerciale contro Canberra. Il Partito/Stato non accetta che l’Australia segua il naturale allineamento con l’anglosfera a guida ...

