Di Battista "Non fondo un partito nè una corrente del M5S" (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nessun nuovo partito, nessuna corrente e guai a parlare di scissione. Alessandro Di Battista lo ha chiarito attraverso una diretta Instagram, nel corso della quale ha risposto a numerose domande e dubbi dei suoi follower. "Non sto fondando partiti. Sto provando a dedicarmi da fuori determinate battaglie, come ho sempre fatto in questi anni. Voglio fare questo", ha garantito l'ex deputato. "Avendo lasciato il Movimento 5 Stelle non mi candido per la guida collegiale, per il direttivo", ha spiegato ancora l'ex deputato dei pentastellati. Nessun dietrofront o cambiamento, garantisce ancora di Battista. "Non sono io a no pensarla più come il M5S, è il M5S che non la pensa più come me. E invito anche miei collegi ed ex colleghi a non diffondere notizie false su di me. Il simbolo di Italia dei Valori? Ma ...

