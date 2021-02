Denunciato Fabio Tuiach, consigliere ex Forza Nuova per frase omofoba: possibili scenari a Trieste (Di sabato 20 febbraio 2021) Arriva la conferma in queste ore a proposito della denuncia per Fabio Tuiach, consigliere ex Lega e Forza Nuova eletto a Trieste finito Nuovamente nel mirino della critica per alcune dichiarazioni pubbliche giudicate omofobe. Già in passato ci siamo concentrati sul personaggio, provando ad esaminare in modo dettagliato altre questioni che lo hanno visto protagonista. Ebbene, il consigliere in questi giorni ha voluto commentare l’aggressione subita da un ragazzo omosessuale. Chi e perché ha Denunciato Fabio Tuiach a Trieste Nello specifico, bisogna riportare quanto precisato da Next Quotidiano, secondo cui i Sentinelli di Milano hanno deciso di sporgere denuncia nei suoi confronti. ... Leggi su bufale (Di sabato 20 febbraio 2021) Arriva la conferma in queste ore a proposito della denuncia perex Lega eeletto afinitomente nel mirino della critica per alcune dichiarazioni pubbliche giudicate omofobe. Già in passato ci siamo concentrati sul personaggio, provando ad esaminare in modo dettagliato altre questioni che lo hanno visto protagonista. Ebbene, ilin questi giorni ha voluto commentare l’aggressione subita da un ragazzo omosessuale. Chi e perché haNello specifico, bisogna riportare quanto precisato da Next Quotidiano, secondo cui i Sentinelli di Milano hanno deciso di sporgere denuncia nei suoi confronti. ...

Noovyis : (Denunciato Fabio Tuiach, consigliere ex Forza Nuova per frase omofoba: possibili scenari a Trieste) Playhitmusic - - GiuseppeBrandon : Denunciato Fabio Tuiach denunciato dai Sentinelli di Milano per incitamento all’odio sulla base dell’orientamento… - Fabio_Galletti : RT @isentinelli: @assurdistan Noi lo abbiamo denunciato. Ora Basta! - wilr26 : RT @gayit: Fabio Tuiach denunciato dai Sentinelli di Milano per incitamento all'odio sulla base dell’orientamento sessuale - leodalneg : RT @gayit: Fabio Tuiach denunciato dai Sentinelli di Milano per incitamento all'odio sulla base dell’orientamento sessuale -