(Di sabato 20 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata dal noto tecnico ed ex ct della Spagna Vicente Dela Marca. Il mister ha parlato in modo approfondito di, il, accolto al Real Madrid dopo il trasferimento dall'Inter.Delsucaption id="attachment 1096855" align="alignnone" width="569"(getty images)/caption"era amato da tutti nel club. Allo stesso tempo era davvero adorato anche dalle persone fuori dalla società e dal calcio", ha esordito Del. "Era assolutamente una persona gentile e non sopportava vedere le persone tristi. Sicuramente era una figura che serviva e che piaceva all'interno di un gruppo squadra". Dalle doti umane, a quelle del campo: "era un leader, a livello di persona ...

ItaSportPress : Del Bosque esalta Ronaldo (Il Fenomeno): 'Nonostante gli infortuni era una bestia...' - - Etzi2891 : RT @delinquentweet: L'IFFHS ha stilato la classifica dei migliori allenatori del mondo nel periodo 2001-2020: 1?Josè Mourinho 2?Joachim Lo… - neymints : *silencio en medio del bosque* Mi suegro: sabían ustedes que era salchicha tiene un 50% de sal?... Y un 50% de chicha jsjsjsjsjsjsj - DarioViPu64 : @Paciugo1 @pisto_gol Errore. Non si impone una mentalità a 24 giocatori. Tu allenatore devi trovare un modo di gioc… - Mario02138454 : @Liggie_10 Forse si scrive Del Bosque -

Ultime Notizie dalla rete : Del Bosque

Goal.com

Entusiasmo anche da partesindaco José Manuel Ríos per il quale il progetto per l'Arena Elsarà solo un punto di partenza. "Sarà uno stimolo per il progresso della nostra città ? si legge ...Era la Spagna di Vicentecapace di vincere tutto, anche il Mondiale che le Furie Rosse non avevano mai nemmeno sfiorato. Uno squadrone formato da Sergio Ramos, Piqué, Iniesta, Xavi, ...Per anni ha ospitato la corrida ma un nuovo progetto trasformerà l’Arena El Bosque di Quindío in un polmone verde per la città colombiana.Come la stella dorata sopra il Turquino, che per distinguere l’alto rango dato solo a tre grandi della lotta, Fidel pose sulle sue spalle, fu la vita del Comandante della Rivoluzione Juan Almeida Bosq ...