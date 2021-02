De Corato contro Sala | “Dalle piste ciclabili allo smog | a Milano una gestione fallimentare”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Dopo la confusa risposta ricevuta giovedì in Consiglio Comunale didall’Assessore alla Mobilità, Marco Granelli, alle mie domande riguardanti le nuovee corsietracciate dalla sua maggioranza per le vie della città, ho chiesto al Ministero dei Trasporti un parere sulla regolarità di questi tracciati”. Così il consigliere comunale di Fdi, e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De, incalzando la giunta. Le corsie disegnate dalla giunta Pd sono a norma? In caso contrario, qualcuno dovrà pagare per questo danno erariale. Fratelli d’Italia sta incalzando il sindaco, che ha fatto della suamolta propaganda per se stesso e poche iniziative giovevoli ai cittadini. Deincalza...