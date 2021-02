Daydreamer, anticipazioni turche: bancarotta per i Divit (Di sabato 20 febbraio 2021) Nelle anticipazioni turche Daydreamer ci sarà un'amara sorpresa per tutta la famiglia Divit che si trova davanti ad una triste realtà da fronteggiare. Il fallimento dell'agenzia Sempre più appassionante l'appuntamento in prima visione di Daydreamer in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 16.40. Come abbiamo potuto notare, durante l'ultima puntata della settimana si è svolto un salto temporale di ben un anno. Gli spoiler turchi Daydreamer rivelano che non mancheranno i colpi di scena durante le prossime puntate, anche considerando le tante domande dei telespettatori su cosa sia accaduto in quell'anno. Perchè Sanem sta così male e gli altri della famiglia non sembrano più essere tranquilli? Divid è uscito di scena nel momento in cui il diario segreto è stato distrutto dal ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 febbraio 2021) Nelleci sarà un'amara sorpresa per tutta la famigliache si trova davanti ad una triste realtà da fronteggiare. Il fallimento dell'agenzia Sempre più appassionante l'appuntamento in prima visione diin onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 16.40. Come abbiamo potuto notare, durante l'ultima puntata della settimana si è svolto un salto temporale di ben un anno. Gli spoiler turchirivelano che non mancheranno i colpi di scena durante le prossime puntate, anche considerando le tante domande dei telespettatori su cosa sia accaduto in quell'anno. Perchè Sanem sta così male e gli altri della famiglia non sembrano più essere tranquilli? Divid è uscito di scena nel momento in cui il diario segreto è stato distrutto dal ...

