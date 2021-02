(Di sabato 20 febbraio 2021) Anche se recentemente un po’ in disuso, per anni ci siamo sentiti ripetere che la nostra è la “Costituzione più bella del mondo”. E in effetti lo è: la Repubblica italiana è stata fondata sul pieno godimento deiumani annientati dalla Seconda Guerra Mondiale. Niente di più “bello”libertà edemocrazia. Troppo spesso però tra la proclamazione di questi principi generali e il loro effettivo rispetto si incontrano problemi, divieti, proibizioni o infiniti passaggi burocratici che sfregiano la bellezza costruita dai costituenti. Prendiamo per esempio l’articolo 3Carta che stabilisce che è “compitoRepubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo ...

SILVIALUCISANO : Dal corpo delle persone al cuore della politica. La sfida dei diritti civili dimenticati - HuffPostItalia : Dal corpo delle persone al cuore della politica. La sfida dei diritti civili dimenticati - massimobrio : RT @emergenzavvf: Trovato dai soccorritori il corpo privo di vita di uno dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: Trovato dai soccorritori il corpo privo di vita di uno dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio… - DemoSinergia : Kettle Svezia (corpo d'acqua poco profondo riempito di sedimenti formatosi dal ritiro dei ghiacciai) -

Ultime Notizie dalla rete : Dal corpo

L'HuffPost

...di persone' che sono 'storie di vita' e chiedono aiuto per poter avere accesso a terapie o decidere sul propriosenza dover subire 'limitazioni' e 'ostacoli'. Problemi che non sono creati......sia libera per accogliere il bucato degli incidenti di percorso da pipì addosso e cacca fuori...che trova motivazione e soddisfazione nel fatto stesso di essere riuscito a liberare il suonel ...Anche se recentemente un po’ in disuso, per anni ci siamo sentiti ripetere che la nostra è la “Costituzione più bella del mondo”. E in effetti lo è: la ...Licenze scadute e visite per le idoneità sospese causa Covid. Così 150 vigili urbani hanno già riconsegnato la pistola d'ordinanza. E se dal Campidoglio non arriverà ...