Dal bonus vacanze all’anno accademico | le novità del Milleproroghe

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ledeldopo l’insediamento del governo Draghi: prorogato il. ROMA – Sono diverse leinserite neldopo l’insediamento del governo Draghi. I lavori nelle commissioni continueranno nei prossimi giorni. Il provvedimento è atteso presto in Parlamento per l’approvazione definitiva. Decreto, leAndiamo a vedere nei dettagli leinserite nel decreto, attualmente nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.Ilè stato prorogato di sei mesi. I cittadini, quindi, potranno richiedere il voucher fino al 31 ...

peppedinosauro : Bonus vacanze valido fino a fine anno: pure il bonus vacanze allora e' stato confermato dal competente governo… - Alice160383 : RT @cmbj67: Il giorno dopo la fiducia, si comincia già con le brutte sorprese: niente decreto attuativo firmato da #Draghi per i bonus deci… - Giacinto_Bruno : Governo Draghi, dal bonus telefonino ai rubinetti: le misure a rischio - StampaFin : Dal telefonino ai rubinetti, possibile cancellazione di tutti i bonus dell’era Conte Una sfilza di bonus - dagli oc… - infoitinterno : Governo Draghi, dal telefonino ai rubinetti: i bonus a rischio della legge di bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Dal bonus

Sky Tg24

... le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe che sposta la scadenza per 'spendere' il30 giugno ...... prevedendo una ulteriore azione di contributo economico a favore della filiera, affinché possano essere supportate anche le categorie ingiustamente escluse daiprevistigoverno nazionale, ...Arrivano sei mesi in più per utilizzare il bonus vacanze: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe che sp ...Il bonus condizionatori può essere richiesto sia con ristrutturazione che senza ristrutturazione. Scopriamo tutti i dettagli per ottenere la (...) ...