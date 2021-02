Dal 2030 la Ford produrrà per l’Europa solo auto elettriche (Di sabato 20 febbraio 2021) La Ford conferma la svolta green: dal 2030 per l’Europa saranno prodotte solo auto elettriche o con sistema ibrido plug-in. Anche la Ford corre verso la mobilità sostenibile e annuncia che dal 2030 produrrà solo auto elettriche almeno per quanto riguarda il mercato europeo. Dal 2030 per il mercato europeo la Ford produrrà solo auto elettriche Dal 2030, stando ai piani della casa automobilistica, la Ford, per quanto riguarda il mercato europeo, interromperà la produzione di veicoli a benzina e produrrà ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Laconferma la svolta green: dalpersaranno prodotteo con sistema ibrido plug-in. Anche lacorre verso la mobilità sostenibile e annuncia che dalalmeno per quanto riguarda il mercato europeo. Dalper il mercato europeo laDal, stando ai piani della casamobilistica, la, per quanto riguarda il mercato europeo, interromperà la produzione di veicoli a benzina e...

