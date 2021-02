Dai tribunali di Mosca doppio colpo per Navalny (Di sabato 20 febbraio 2021) Prima la conferma del carcere, poi la condanna. Nessuna buona notizia per il dissidente russo Alexei Navalny dai tribunali di Mosca, che gli inferiscono un doppio colpo. Questa mattina il giudice Dmitri Balashov del tribunale cittadino di Mosca ha respinto il ricorso contro la sua detenzione in carcere, confermando la pena ma riducendola a due anni, sei mesi e due settimane dopo la condanna per aver violato i termini della libertà vigilata durante i cinque mesi di recupero in Germania, in seguito all’avvelenamento di cui è rimasto vittima. Il tribunale della capitale, infatti, ha stabilito di accorciare la pena di sei settimane, in quanto Navalny ha già trascorso poco meno di un anno agli arresti domiciliari. E non è finita qui. Il leader dell’opposizone russa era ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Prima la conferma del carcere, poi la condanna. Nessuna buona notizia per il dissidente russo Alexeidaidi, che gli inferiscono un. Questa mattina il giudice Dmitri Balashov del tribunale cittadino diha respinto il ricorso contro la sua detenzione in carcere, confermando la pena ma riducendola a due anni, sei mesi e due settimane dopo la condanna per aver violato i termini della libertà vigilata durante i cinque mesi di recupero in Germania, in seguito all’avvelenamento di cui è rimasto vittima. Il tribunale della capitale, infatti, ha stabilito di accorciare la pena di sei settimane, in quantoha già trascorso poco meno di un anno agli arresti domiciliari. E non è finita qui. Il leader dell’opposizone russa era ...

annamaria_ff : RT @HuffPostItalia: Dai tribunali di Mosca doppio colpo per Navalny - lubenasich : RT @HuffPostItalia: Dai tribunali di Mosca doppio colpo per Navalny - LivioValvano : RT @HuffPostItalia: Dai tribunali di Mosca doppio colpo per Navalny - HuffPostItalia : Dai tribunali di Mosca doppio colpo per Navalny - mausassi : @lbianchetti @paolosegnini Giusto. Ora però, citofonare uffici legislativi, dove abbondano magistrati in distacco d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai tribunali La profezia di Mieli: il "Fatto" alla carica? Draghi, attento ai pm Il movente è sempre il solito, basta che un governo dia segno di voler riformare tribunali e ... era dai tempi della Casta di Rizzo e Stella che non accadeva un fatto editoriale simile, e la dice lunga ...

Tentata concussione nella vendita della carrozzella, disabile di Anacapri portò il caso alle "Iene" ma la Procura archivia tutto ... asservito esclusivamente alle esigenze di far scoop e, quindi share e spettacolarizzazione di fatti che spettacolo non sono, fa ben intendere che la giustizia sommaria fatta fuori dai Tribunali ...

Dai tribunali di Mosca doppio colpo per Navalny L'HuffPost Dai tribunali di Mosca doppio colpo per Navalny Respinto il ricorso contro la sua detenzione e condannato per diffamazione nei confronti di un veterano di guerra. "Il nostro Voldemort vuole che anche io mi senta tagliato fuori" ...

Deve scontare 12 anni: arrestato Mirco Buzzetti, noto medico dello sport Buzzetti è stato arrestato a Castelleone, dove si trovava presso una comunità in affidamento in prova. Deve scontare un cumulo di pene pari a dodici anni e due mesi di reclusione. Come medico dello sp ...

Il movente è sempre il solito, basta che un governo dia segno di voler riformaree ... eratempi della Casta di Rizzo e Stella che non accadeva un fatto editoriale simile, e la dice lunga ...... asservito esclusivamente alle esigenze di far scoop e, quindi share e spettacolarizzazione di fatti che spettacolo non sono, fa ben intendere che la giustizia sommaria fatta fuori...Respinto il ricorso contro la sua detenzione e condannato per diffamazione nei confronti di un veterano di guerra. "Il nostro Voldemort vuole che anche io mi senta tagliato fuori" ...Buzzetti è stato arrestato a Castelleone, dove si trovava presso una comunità in affidamento in prova. Deve scontare un cumulo di pene pari a dodici anni e due mesi di reclusione. Come medico dello sp ...