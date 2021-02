Da Paestum a Pompei: chi è Gabriel Zuchtriegel, nuovo direttore degli scavi (Di sabato 20 febbraio 2021) Gabriel Zuchtriegel è stato nominato nuovo direttore del parco archeologico di Pompei. La notizia è arrivata attraverso un comunicato che spiega come la nomina sia arrivata dal ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini. Zuchtriegel venne già scelto per guidare il parco archeologico di Paestum - di cui terrà l’interim fino alla prossima selezione internazionale - e Velia, diventando così il più giovane dei direttori nominati con la prima procedura pubblica internazionale per la selezione dei musei autonomi nel 2015. ?È Il sogno della mia vita e una grande responsabilità”, ha detto Zuchtriegel, che da oggi succede a Massimo Osanna, passato a guidare la direzione generale musei del Mibact. “Pompei è speciale non ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021)è stato nominatodel parco archeologico di. La notizia è arrivata attraverso un comunicato che spiega come la nomina sia arrivata dal ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini.venne già scelto per guidare il parco archeologico di- di cui terrà l’interim fino alla prossima selezione internazionale - e Velia, diventando così il più giovane dei direttori nominati con la prima procedura pubblica internazionale per la selezione dei musei autonomi nel 2015. ?È Il sogno della mia vita e una grande responsabilità”, ha detto, che da oggi succede a Massimo Osanna, passato a guidare la direzione generale musei del Mibact. “è speciale non ...

