Da anni era alle prese con una malattia incurabile (Di sabato 20 febbraio 2021) Arturo Di Modica, lo scultore italiano del Toro di Wall Street, è morto all'età di 80 anni. Morto Arturo Di Modica, lo scultore del Toro di Wall Street su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Arturo Di Modica, lo scultore italiano del Toro di Wall Street, è morto all'età di 80. Morto Arturo Di Modica, lo scultore del Toro di Wall Street su Notizie.it.

Link4Universe : Primo piano di una delle ruote di #Perseverance sulla superficie di Marte, con il Sole basso all'orizzonte che gett… - SusannaCeccardi : Che vergogna, mentre gli Italiani affrontavano la peggiore pandemia degli ultimi cento anni c’era chi “tifava” per… - Radio3tweet : Gli restavano da vivere cinque minuti, non di più. Ma c’era un incessante pensiero che lo tormentava: se potessi no… - _SimplyBen_ : RT @_SimplyBen_: 'Rimasero tutti e due sospesi in un universo vuoto, dove l’unica realtà quotidiana ed eterna era l’amore.' -da Cent’anni… - cipe4ever : @SBertagna Debuttò in Serie A in questa partita. Io avevo 15 anni ma ricordo ancora adesso come iniziava l'articolo… -