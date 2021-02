Crozza-Saviano e la proposta ‘romantica’ alla sua ragazza: “La porto dove hanno arrestato Raffaele Cutolo” (Di sabato 20 febbraio 2021) Maurizio Crozza indossa i panni di Roberto Saviano – nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – che non riesce mai ad abbandonare le sue vesti di lotta e denuncia neanche quando deve portare fuori una ragazza o andare al concerto degli U2. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Maurizioindossa i panni di Roberto– nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – che non riesce mai ad abbandonare le sue vesti di lotta e denuncia neanche quando deve portare fuori unao andare al concerto degli U2. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TruppenStrunz : Superba perculata di Crozza a Saviano. ?????? - 18Lucky58 : @fratellicrozza @discoveryplusIT Crozza sei riuscito a farmi piacere Saviano il che e’ tutto dire ?????? - c_ninni : Devo essere sincero .. l’imitazione di R. Saviano fatta da Crozza ieri sera .. non l’ho proprio capita .. e non per… - AlfredoL70 : Crozza Saviano e le visite dei parenti del Nord #CrozzaSaviano - GiovannaStanzio : L imitazione di #Saviano fatta da #Crozza ...non mi ha fatto ridere e non ho capito dove voleva parare. L ho trovata una caduta di stile! -