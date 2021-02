Criminal Minds, Paramount+ lavora a un revival della serie (Di sabato 20 febbraio 2021) Criminal Minds, Paramount+ sta lavorando a un revival con la showrunner della serie originale Erica Messer. Quella di oggi è probabilmente una delle notizie più strane e inaspettate dell’anno. Secondo delle indiscrezioni di stampa, riportate da Variety e Deadline, il servizio streaming Paramount+, che nascerà dalle “ceneri” di CBS All Access, ha iniziato lo sviluppo di un revival di Criminal Minds. La notizia è inaspettata perchè la serie si è conclusa su CBS solo lo scorso anno, e strana perchè la natura della serie, un procedurale, sembrava poco adatta a un servizio streaming, e invece sembra non essere così. Il progetto è ancora in una fase molto ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 febbraio 2021)stando a uncon la showrunneroriginale Erica Messer. Quella di oggi è probabilmente una delle notizie più strane e inaspettate dell’anno. Secondo delle indiscrezioni di stampa, riportate da Variety e Deadline, il servizio streaming, che nascerà dalle “ceneri” di CBS All Access, ha iniziato lo sviluppo di undi. La notizia è inaspettata perchè lasi è conclusa su CBS solo lo scorso anno, e strana perchè la natura, un procedurale, sembrava poco adatta a un servizio streaming, e invece sembra non essere così. Il progetto è ancora in una fase molto ...

