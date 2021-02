Covid | zone rosse locali in tutta Italia Da Bolzano a Pescara | ecco quali sono

(Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo l’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute, la penisola si divide tragialle e arancioni. Ma in diverse aree, dove è stata individuata una maggiore diffusione delle varianti,già scattati (o stanno per scattare) lockdowna tempo. Tra queste le province di, Perugia,e Chieti e diversi comuni in Lombardia, Molise, Lazio e Piemonte

Tanto che Rezza ha annunciato l'istituzione dirosse per contrastarne la diffusione Nubi ... 'Il G7 si impegna a rafforzare la cooperazione per rispondere al- 19', si legge in una nota. 'Con ...Noi abbiamo gestito di comune accordo la partita delledi rischio, che ci ha permesso di ... la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in tempo ...Sono 1050 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Un dato che conferma il trend in netta diminuzione ...Sui primi 77 campioni analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito dello studio di prevalenza avviato dall'Umbria per ...