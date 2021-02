Covid, vaccino: Astrazeneca taglia del 15% dosi in consegna (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - Astrazeneca ha tagliato le dosi in consegna dei vaccini anti Covid previste per la prossima settimana. Una decurtazione di circa il 15% rispetto alle dosi annunciate che è oggetto di discussione anche in sede di Conferenza delle Regioni, in corso nel pomeriggio. Ancora non è certo se il taglio riguarderà solo la prossima settimana o se sarà spalmato in un arco di tempo più ampio. A lanciare l'allarme sono state proprio le regioni, che hanno ricevuto la comunicazione. Tra queste il Lazio, con l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato che ha spiegato: "Ci è stata comunicata una riduzione di 9mila dosi del vaccino Astrazeneca per le prossime consegne e questa è una brutta notizia. Mi domando come si possano conciliare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) -hato leindei vaccini antipreviste per la prossima settimana. Una decurtazione di circa il 15% rispetto alleannunciate che è oggetto di discussione anche in sede di Conferenza delle Regioni, in corso nel pomeriggio. Ancora non è certo se il taglio riguarderà solo la prossima settimana o se sarà spalmato in un arco di tempo più ampio. A lanciare l'allarme sono state proprio le regioni, che hanno ricevuto la comunicazione. Tra queste il Lazio, con l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato che ha spiegato: "Ci è stata comunicata una riduzione di 9miladelper le prossime consegne e questa è una brutta notizia. Mi domando come si possano conciliare le ...

