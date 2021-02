Covid, vaccino: Astrazeneca taglia del 15% dosi in consegna (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) – Astrazeneca ha tagliato le dosi in consegna dei vaccini anti Covid previste per la prossima settimana. Una decurtazione di circa il 15% rispetto alle dosi annunciate che è oggetto di discussione anche in sede di Conferenza delle Regioni, in corso nel pomeriggio. Ancora non è certo se il taglio riguarderà solo la prossima settimana o se sarà spalmato in un arco di tempo più ampio. A lanciare l’allarme sono state proprio le regioni, che hanno ricevuto la comunicazione. Tra queste il Lazio, con l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che ha spiegato: “Ci è stata comunicata una riduzione di 9mila dosi del vaccino Astrazeneca per le prossime consegne e questa è una brutta notizia. Mi domando come si possano conciliare le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) –hato leindei vaccini antipreviste per la prossima settimana. Una decurtazione di circa il 15% rispetto alleannunciate che è oggetto di discussione anche in sede di Conferenza delle Regioni, in corso nel pomeriggio. Ancora non è certo se il taglio riguarderà solo la prossima settimana o se sarà spalmato in un arco di tempo più ampio. A lanciare l’allarme sono state proprio le regioni, che hanno ricevuto la comunicazione. Tra queste il Lazio, con l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che ha spiegato: “Ci è stata comunicata una riduzione di 9miladelper le prossime consegne e questa è una brutta notizia. Mi domando come si possano conciliare le ...

