Covid, vaccino AstraZeneca: nuovi tagli sulle forniture in Italia (Di sabato 20 febbraio 2021) Previsti nuovi tagli per il vaccino anti-Covid della casa farmaceutica AstraZeneca. Diverse le regioni che hanno già ottenuto meno dosi Sono previsti nuovi tagli alle forniture dei vaccini anti-Covid che vedranno un rallentamento alla campagna vaccinale di insegnanti e forze dell'ordine, le due categorie previste subito dopo gli over 80. Il nuovo taglio a livello L'articolo proviene da Inews.it.

