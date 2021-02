Covid: Stabile (Fi), 'ricordare medici potenziando Sistema sanitari' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "In occasione della prima giornata nazionale dei Camici bianchi non servono parole, ma fatti concreti e interventi strutturali che rendano il Sistema sanitario nazionale più forte e in grado di affrontare ogni tipo di emergenza". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Laura Stabile. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "In occasione della prima giornata nazionale dei Camici bianchi non servono parole, ma fatti concreti e interventi strutturali che rendano ilo nazionale più forte e in grado di affrontare ogni tipo di emergenza". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Laura

VELOSPORT1960 : Il presidente dell'Iss: 'Situazione stabile, ma trend incidenza in crescita. Lieve aumento casi fra più giovani' - LatinaBiz : Tabella Continua ad essere stabile rispetto alle scorse 24 ore il numero dei nuovi casi di covid nella provincia d… - infoitinterno : Covid, curva del contagio stabile in Sicilia che resta “zona gialla” (con prudenza) - infoitinterno : Monitoraggio Covid, Brusaferro: Italia in situazione stabile, leggera ricrescita in corso - Alberto45872363 : @silvanorossett6 @gianlua70 @RegioneER I contagi sono in salita (1500 da due giorni) e ogni settimana ci sono 30-40… -