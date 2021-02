Covid, Speranza firma ordinanza: Campania, Emilia Romagna e Molise zona arancione da domenica 21. TESTO (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, una nuova ordinanza volta a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, hato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, una nuovavolta a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus. L'articolo .

ladyonorato : “Tachipirina e attesa”: il protocollo voluto da #Speranza che ha causato decine di migliaia di morti per Covid. - MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - Rinaldi_euro : Ricciardi da consulente riferisca a Speranza e non vada 24/24 in TV, altrimenti venga istituito un Ministero COVID… - osamundR : TROPPO LENTE LE VACCINAZIONI - PIANO CONFUSO - - orizzontescuola : Covid, Speranza firma ordinanza: Campania, Emilia Romagna e Molise zona arancione da domenica 21. TESTO -