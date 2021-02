Covid: sindaco Bollate, ‘favoritismi su vaccini a over 80 in Lombardia’ (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, il Comune alle porte di Milano diventato da mercoledì zona rossa, aveva chiesto alla Regione Lombardia la possibilità di dare priorità ai ‘suoi’ anziani ma gli è stato detto che questo non era possibile. Salvo poi accorgersi che a Cologno Monzese (Milano), amministrata da una giunta leghista, è iniziata ieri la vaccinazione di 500 anziani “con tanto di presenza del consulente Guido Bertolaso”. Raccontando quanto accaduto su Facebook, oggi si sfoga: “Venite a somministrarli ai nostri anziani Bollatesi al domicilio… Scusate ma mi sento preso per il c… e insieme a me tutti i Bollatesi”. E ancora: “Sono un uomo delle istituzioni e rispetto le decisioni, le applico, in alcuni casi le condivido ma non sopporto l’ipocrisia”. La faccenda è rilanciata anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Francesco Vassallo,di, il Comune alle porte di Milano diventato da mercoledì zona rossa, aveva chiesto alla Regione Lombardia la possibilità di dare priorità ai ‘suoi’ anziani ma gli è stato detto che questo non era possibile. Salvo poi accorgersi che a Cologno Monzese (Milano), amministrata da una giunta leghista, è iniziata ieri la vaccinazione di 500 anziani “con tanto di presenza del consulente Guido Bertolaso”. Raccontando quanto accaduto su Facebook, oggi si sfoga: “Venite a somministrarli ai nostri anzianisi al domicilio… Scusate ma mi sento preso per il c… e insieme a me tutti isi”. E ancora: “Sono un uomo delle istituzioni e rispetto le decisioni, le applico, in alcuni casi le condivido ma non sopporto l’ipocrisia”. La faccenda è rilanciata anche ...

