**Covid: Russia registra terzo vaccino, è il CoviVac** (Di sabato 20 febbraio 2021) Mosca, 20 feb. (Adnkronos) - La Russia ha registrato il terzo vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin, secondo cui il siero CoviVac è stato sviluppato dal Centro scientifico Chumakov di Mosca. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Mosca, 20 feb. (Adnkronos) - Lahato ilcontro il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin, secondo cui il siero CoviVac è stato sviluppato dal Centro scientifico Chumakov di Mosca.

